Elezioni 2024: guida al voto. I candidati alle Europee e alle Amministrative

Si vota nel fine settimana, urne aperte sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23

La guida al voto per le Europee e per le Amministrative, che nella nostra Provincia interesseranno 49 comuni

LECCO – Sabato 8 e domenica 9 giugno doppio appuntamento elettorale: tutti i cittadini italiani sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento Europeo mentre in ben 961 comuni della Lombardia si terranno le elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

ELEZIONI EUROPEE

Per il rinnovo del Parlamento Europeo verranno eletti complessivamente 720 deputati, 76 per l’Italia, che saranno designati in proporzione alle preferenze ricevute dai partiti che supereranno la soglia di sbarramento, fissata al 4%. La Lombardia fa parte della Circoscrizione I (Nord Occidentale), che comprende anche Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta.

Quando si vota

Sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23

Domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Chi può votare

Possono votare tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia

Potranno votare anche i cittadini maggiorenni italiani residenti all’estero

Per la prima volta, inoltre, potranno votare anche studenti e studentesse fuori sede

Cosa serve per votare

Per votare sono necessari:

tessera elettorale

documento di identità

Come si vota

tracciare un segno sul simbolo corrispondente alle lista prescelta

è possibile (ma non obbligatorio) il voto di preferenza , fino ad un massimo di tre tra i candidati della lista prescelta

, fino ad un tra i candidati della lista prescelta nel caso di più preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso, altrimenti la seconda e terza preferenza saranno annullate (ad es: due uomini e una donna, o due donne e un uomo, o un uomo e una donna, ndr).

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Non solo le elezioni Europee: sabato e domenica oltre 3.700 comuni italiani sono coinvolti nel rinnovo delle proprie amministrazioni. In Lombardia sono 961 i comuni al voto (il 64%), di cui tre capoluoghi Bergamo, Pavia e Cremona. In provincia di Lecco sono ben 49 i comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, tutti al di sotto dei 15 mila abitanti: le elezioni, pertanto, saranno a turno unico.

Quando si vota

Sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23

Domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Chi può votare

i cittadini italiani maggiorenni

possono votare anche i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea residenti nel comune in cui si svolgono le elezioni, che presentino istanza al Sindaco entro 40 giorni dalle elezioni

Come si vota

I Comuni al voto quest’anno in Provincia di Lecco hanno una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, pertanto la votazione sarà a turno unico. Ecco come votare:

Si può tracciare un segno:

sul candidato sindaco

sulla lista collegata al candidato sindaco

fare entrambe le cose

In ogni caso, il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri sia al candidato sindaco collegato.

In questi Comuni è eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Preferenze

E’ possibile esprimere le preferenze, scrivendo:

il nome e il cognome

solo il nome

del candidato consigliere scelto negli appositi spazi.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti si può esprimere una sola preferenza mentre negli altri due: in questo caso, bisogna indicare candidati di genere differente, pena l’annullamento della seconda preferenza.