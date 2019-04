Il candidato alle Europee si presenta

“In Europa per cambiare davvero le cose”

LECCO – “Per un’Europa dei Popoli di sinistra, femminista, antirazzista e ecologista”. Questo lo slogan di Alberto Anghileri, lecchese candidato alle elezioni Europee del prossimo 26 maggio con La Sinistra, schieramento che aderisce al gruppo del GUE-Sinistra Europea e vede convergere la Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, L’Altra Europa con Tsipras, Convergenza Socialista, Partito del Sud e Transform Italia.

La presentazione

Il candidato si è presentato quest’oggi, venerdì, presso la sede dell’Arci Lecco, alla presenza di Tino Magni, Emanuele Manzoni e Andrea Torri, Segretario provinciale Partito della Rifondazione Comunista: “La nostra non è una lista raffazzonata, anzi – ha dichiarato Torri – Ha alle spalle storici riferimenti e dà continuità alla vecchia coalizione che si era presentata in Europa. Presentiamo un programma di undici punti, i cui pilastri principali sono il lavoro e l’ambiente, senza dimenticare i migranti e la pace. In Europa bisogna andare a fare battaglia se vogliamo che le cose cambino veramente”.

Un’Europa dei Popoli

Anghileri, consigliere comunale a Lecco (Con La Sinistra Cambia Lecco) e storico sindacalista della Cgil, ha dichiarato di volere un’Europa ‘meno matrigna’, un’Europa dei popoli: “L’Europa di oggi ha dimostrato di essere forte con i deboli e debole con i forti, non funziona così. Vorrei un’Europa con più diritti, uguali, per tutti, che abbia una politica estera europea forte. Sono europeista convinto, ma allo stato attuale l’Europa o campa, o muore, la vedo così. Al primo posto del nostro programma c’è il lavoro: oggi anche chi ha un impiego fisso rischia di diventare povero, non è ammissibile. Chiediamo un lavoro e una vita buona per tutti e tutte, stop alla precarietà, 32 ore a parità di salario e un salario minimo europeo. C’è poi l’ambiente, altra grande sfida: incentivare le aziende che non inquinano e realizzare un Green New Deal per la natura sono obiettivi da raggiungere”.

I diritti dei migranti

Toccata anche la questione migranti: “La Lega parla ma non ha mai preso parte a nessuna delle riunioni convocate in Parlamento Europeo per ridiscutere il Trattato di Dublino – ha ricordato Emanuele Manzoni – noi intendiamo preservare i diritti dei migranti e dare un futuro degno a tutti”. “Il nostro non è un piccolo partito – ha continuato – ma la quarta formazione in Europa, abbiamo voce in capitolo sui temi più importanti da affrontare e siamo determinati”.

La campagna elettorale in piazza

Domani, sabato, dalle 9 alle 13 e durante tutti i weekend fino al 26 maggio, Anghileri e i suoi sostenitori saranno presenti nelle piazze di tutto il territorio lecchese con i gazebo.