Elezioni Europee, il PD provinciale: “Primo importante risultato dopo le politiche di ottobre 2022”

Il Partito Democratico soddisfatto per il verdetto delle urne

“C’è moltissimo da fare per noi. Ripartendo dal 22% in Provincia di Lecco”

LECCO – Anche il PD provincia di Lecco ha commentato positivamente il risultato delle elezioni europee.

“Quello della notte scorsa è un primo importante risultato dopo le politiche di ottobre 2022. A due anni da quel risultato deludente, c’è una nuova energia nata dopo il congresso e una nuova fiducia verso di noi, malgrado la preoccupante scarsa partecipazione, soprattutto nei comuni non interessati dalle amministrative.

Il PD finalmente torna ad occuparsi di lavoro dalla parte dei lavoratori. Torna a difendere i diritti di chi fatica ad accedere alle cure, di fronte ad una destra più impegnata a tagliare soldi del PNRR ai Comuni o a fare una campagna elettorale parlando di tappi di plastica e grilli. Una certa destra che anche nel nostro territorio è stata sfiduciata.

C’è moltissimo da fare per noi, soprattutto è da ricostruire una fiducia con le persone, che hanno smesso di vedere risultati concreti dalla politica e che, giustamente, si sono girati dall’altra parte. Noi guardiamo a loro ed è a loro che vogliamo dare risposte per un futuro diverso. Però lo facciamo ripartendo dal 22% in Provincia di Lecco e tanti importanti risultati come a Lecco città dove abbiamo raggiunto il 27%.

Un ringraziamento speciale è dovuto a Paola Giudiceandrea, nostra iscritta, che si è messa a disposizione per questa sfida complessa, raccogliendo un totale di 2.240 preferenze.

In attesa degli scrutini delle amministrative, giovedì 13 alle 21 faremo insieme, alla festa de l’Unità al Libero a Lecco, un’assemblea provinciale per confrontarci su questo risultato e ovviamente siete tutti invitati. Ancora grazie a chi si è speso in questi ultimi mesi, avanti”.