Elezioni provinciali, 1.031 consiglieri e sindaci chiamati al voto il 29 settembre

Ufficializzato il corpo elettorale, formato da sindaci e consiglieri degli 84 Comuni della Provincia di Lecco

Stabilito anche l’indice di ponderazione: i Comuni sono suddivisi in fasce in base alla popolazione

LECCO – Sono 1.031 le persone, tra sindaci e consiglieri comunali, che domenica 29 settembre dovranno eleggere il nuovo Consiglio provinciale. L’ufficio elettorale provinciale, presieduto dal responsabile dell’ufficio, il direttore generale Mario Blandino e formato da Daniela Valsecchi, Antonella Cazzaniga, Fabio Valsecchi (supplente), Luciana Rondalli, Samuele Biffi, Elena Corti (supplente) e Giuseppina Garavaglia, ha accertato, durante la riunione convocata mercoledì 28 agosto, la formazione del corpo elettorale, formato quindi dagli aventi diritto alle votazioni, di secondo livello, per il rinnovo del Consiglio che ha sede a Villa Locatelli.

Come noto, dalla riforma Delrio in avanti, sono previste elezioni indirette, con i diversi Comuni componenti la Provincia suddivisi in fasce, ognuna con un diverso indice di ponderazione, in base alla popolazione.

Sono 536 i consiglieri chiamati al voto per i Comuni di meno di 3mila abitanti (indice ponderazione 44), 247 quelli da 3mila a 5mila abitanti (indice ponderazione 91), 130 per quelli tra 5mila e 10mila abitanti (indice ponderazione 161), 85 quelli sopra i 10mila e sotto i 30mila (ponderazione 221) e 33, ovvero ci consiglieri di Lecco, sopra i 30mla con indice ponderazione di 426.

Le elezioni provinciale si svolgeranno nella giornata di domenica 29 settembre dalle 8 alle 20, con il seggio allestito in sala don Ticozzi, preferito a Villa Locatelli per questioni logistiche.

Le liste andranno presentate entro o domenica 8 settembre o lunedì 9 settembre. Durante la riunione di ieri, è stato anche stabilito il numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione delle liste dei candidati, pari a 52, ovvero il 5% degli aventi diritto.

In attesa dell’ufficializzazione della presentazione della liste, lo scenario più probabile è che siano quattro i gruppi in gioco, con due liste distinte di centrodestra, una di centrosinistra e quella dei Civici.

Domenica 29 settembre si voterà esclusivamente per il rinnovo del Consiglio: la carica di presidente, ricoperta da Alessandra Hofmann, sindaca di Monticello, scadrà infatti a fine 2025.