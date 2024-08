Elezioni provinciali, Cantiere Lecco: “Serve una grande lista di centro destra”

La piccola rete di amici e amministratori raccoglie l’appello di Fratelli d’Italia

LECCO – Anche Cantiere Lecco è intervenuto sulla questione delle elezioni di settembre per il rinnovo del consiglio provinciale. In particolare il gruppo ha condiviso l’appello del per l’unità del centro destra.

“Come Cantiere Lecco, piccola rete di amici e amministratori uniti agli amici del tavolo di programma SiamoLecco facciamo nostro l’appello lanciato dal Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Negri per l’unità del centro destra alle elezioni Provinciali che si svolgeranno in autunno. Appello fondamentale, poco importa se tardivo.

Lo diciamo in piena lealtà, avendo sostenuto senza proclami, ma nel concreto, anche la presidente Hofmann alle amministrative a Monticello.

Lo sosteniamo perché la legge elettorale non lascia ombra di dubbio: una sola lista unitaria permetterebbe di rafforzare di un numero consiliare di membri in seno a Villa Locatelli più significativo, anziché con il risultato di due liste separate.

Crediamo fortemente che, oggi come non mai, sia fondamentale andare insieme a questo importante appuntamento elettorale, per dimostrare in primis ai cittadini, ma anche alla sinistra, che, lasciati da parte giochi politici di parte e sgambetti, che ci pare non abbiano portato bene alla coalizione nell’ultima tornata amministrativa, si possa ancora rappresentare e governare la nostra Provincia per il bene di tutti i suoi cittadini.

Unire una grande lista, plurale, aperta alle forze civiche e centriste, non è solo un atto politico per questa consultazione di secondo livello, ma un viatico per iniziare a lavorare per il capoluogo, che non si potrà andare a conquistare solo con un nome, se pur valido, ma con regole, idee e metodo. Le prove muscolari del tipo meratese in cui tutti noi, nessuno escluso, abbiamo responsabilità, crediamo siano esperienze da mettere nel cassetto come esempio da non ripetersi.

Di argomenti su cui lavorare insieme ce ne sono parecchi, ad esempio il futuro del CFPA di Casargo dovrà essere deciso dalla prossima giunta provinciale, ma non solo. La questione del quarto ponte in costruzione e di come lo stesso andrà ad integrarsi nella viabilità esistente, la sempre presente Lecco-Bergamo e non ultimo, in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026, il posizionamento della nostra Provincia relativamente all’evento e le eventuali infrastrutture necessarie. Tutte queste sfide dovranno essere affrontate da un gruppo forte e coeso, che solo un’unica lista allargata ed aperta saprà creare.

Chiediamo pertanto a tutte le parti in causa di superare tutto ciò che divide, per costruire una grande lista di coalizione allargata, dove noi non abbiamo pretesa alcuna se non quella di creare un buon clima per l’oggi e per il domani. Nel caso dovesse prevalere non solo il buon senso, ma anche lo spirito di servizio, Cantiere Lecco come piccolo gruppo farà la sua parte lavorando lealmente con tutti, al raggiungimento dell’obbiettivo”.

Andre Secchi – Coordinatore Cantiere Lecco

Loredana Colella – Portavoce SiAmoLecco

Michele Peccati – Sindaco Malgrate

Sergio Gatti – Assessore Mandello del Lario

Francesco Manfredi – Consigliere Comunale di Verderio

Denis Fazzini – Consigliere Comunale di Premana

Enrico Bianchini – Consigliere Comunale di Parlasco