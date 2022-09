Il 25 settembre alle urne per il rinnovo del parlamento

Anche i giovani sotto i 25 anni voteranno per il Senato

LECCO – Si avvicina il giorno del voto per i cittadini italiani, chiamati alle urne domenica 25 settembre per il rinnovo di entrambi i rami del Parlamento (Camera e Senato). Quella di domenica sarà la prima volta alle urne per molti diciottenni: sono oltre 570 mila in Italia (dati Istat), i ragazzi ad aver compiuto la maggiore età nel 2022, pari all’1,1% degli elettori. Per la prima volta, inoltre, i diciottenni potranno votare anche per il Senato.

Una novità, quella della parificazione delle fasce di età degli elettori di entrambe le camere, introdotta dalla legge costituzionale n.1 dell’ottobre 2021 che ha soppresso il limite di età dei 25 anni per l’esercizio dell’elettorato attivo. In tutto il paese saranno circa 4 milioni di giovani (oltre l’8% della totalità dell’elettorato) che potranno recarsi alle urne e riceveranno, quindi, oltre la scheda elettorale della Camera dei Deputati, anche quella per il Senato della Repubblica.

Nella nostra Provincia, i 18enni al 1° gennaio 2022 (dati Istat), ovvero coloro che si recheranno alle urne per la prima volta, sono 3.194 (1.607 maschi e 1.587 femmine). 445 quelli iscritti alle liste elettorali del comune di Lecco, 214 maschi e 231 femmine.

Sempre secondo i dati Istat sono oltre 23.200 invece i giovani dai 18 ai 24 anni che voteranno anche per il Senato (11.200 maschi e 11.279 femmine) e che prima della modifica della legge non potevano per il limite di età fissato ai 25 anni. Nel Comune di Lecco sono 3.404 (1.773 maschi e 1.631).

LEGGI ANCHE