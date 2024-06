Elezioni, urne chiuse. A Lecco affluenza al 58% per le Europee, 64% alle Comunali

Per il rinnovo del Parlamento Europeo nel lecchese ha votato poco più della metà degli aventi diritto

Per le Amministrative superato il 64%. I dieci comuni ‘monolista’ superano la soglia del quorum

LECCO – Si sono chiusi alle 23 i seggi elettorali, aperti sabato pomeriggio per le Elezioni Europee e per quelle Amministrative.

In Provincia di Lecco l’affluenza per le Europee si è attestata al 58,31%, in netto calo rispetto alla precedente tornata elettorale (2019) quando era stata del 66,76%.

Meglio l’affluenza alle urne per le Amministrative: 49 i comuni lecchesi chiamati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, alla chiusura dei seggi l’affluenza complessiva è stata del 64,87%. La tornata precedente si erano recati a votare il 71% degli aventi diritto. Il comune con il maggior numero di votanti è stato Parlasco, dove l’affluenza ha superato l’83%, quello dove si è votato meno invece Lierna, con il 58,96% degli aventi diritto alle urne.

Superato il quorum nei dieci comuni ‘monolista’

I dieci comuni con una sola lista candidata hanno ampiamente superato la soglia del quorum (40% degli aventi diritto): bisognerà attendere lo spoglio per la verifica dei voti validi, ma in via ufficiosa si può dire che Cassina Valsassina, Civate, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Margno, Moggio, Paderno d’Adda, Pagnona, Sirone e Taceno abbiano già i nuovi sindaci in carica.

I sindaci ‘in pectore’

Sono Michele Polvara a Cassina Valsassina (Impegno Comune Cassina Mezzacca), Angelo Isella a Civate (Noi con Voi Isella Sindaco), Sabina Panzeri a Costa Masnaga (Al centro il cittadino), Mauro Colombo a Garbagnate Monastero (Tradizione e Futuro), Manuele Cattaneo a Margno (Lista Civica per Margno), Mariangela Colombo a Moggio (Insieme per Moggio), Gianpaolo Torchio a Paderno D’Adda (Vivere la Piazza), Martino Colombo a Pagnona (Per Pagnona), Emanuele De Capitani a Sirone (Uniti per Sirone) e Alberto Nogara a Taceno (Insieme per Taceno).

Lo spoglio e i risultati

Già iniziato lo spoglio per le Europee che proseguirà tutta la notte. Quello per le Amministrative inizierà invece alle 14 di lunedì.