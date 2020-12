Fontana domani a Lecco e poi a Mandello per i lavori finanziati da Regione

Venerdì è prevista la visita del governatore Attilio Fontana a Lecco, incontro con i sindaci e poi in ospedale

Sarà anche a Mandello per l’intervento a Pra Magno realizzato anche con fondi della Regione

LECCO / MANDELLO – “Tour” lecchese per il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che venerdì sarà in città per una tappa del tour di presentazione del ‘Piano Lombardia’ che stanzia fondi straordinari per progetti di sviluppo del territorio e per il finanziamento di opere pubbliche.

Il governatore incontrerà, a porte chiuse, nell’Auditorium della Camera di Commercio i sindaci del territorio, esponenti degli Enti locali e delle Parti sociali, accompagnato dal sottosegretario alla Presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi, che è anche coordinatore del Tavolo territoriale regionale di Lecco.

Saranno presenti tra gli altri il nuovo Prefetto di Lecco Castrese De Rosa, Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, Marco Galimberti, presidente della Camera Commercio. Modererà i lavori il vice segretario generale vicario della Regione Lombardia, Pier Attilio Superti.

All’incontro saranno presenti anche il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli oltre che i Consiglieri regionali del territorio.

Nel pomeriggio, il presidente Fontana si recherà in visita a porte chiuse all’Ospedale Manzoni.

Inoltre, Fontana è atteso anche a Mandello dove effettuerà un sopralluogo agli ex magazzini comunali di Pra Magno, dove sono in corso i lavori per la riqualificazione dell’area, destinata ad ampliare l’attuale polo sportivo di Mandello.

Un intervento finanziato anche con i fondi del Piano Lombardia. Infine Fontana di s recerà in visita anche all’azienda Rodacciai a Bosisio Parini.