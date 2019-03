I 5 Stelle avevano chiesto la trattazione urgente del provvedimento

Piccirillo: ““Riecco la casta che difende un corrotto”

MILANO – Il Consiglio regionale ha respinto la richiesta di trattazione urgente per la mozione a firma del Consigliere regionale del M5S Luigi Piccirillo che chiedeva a Regione Lombardia di avanzare una richiesta autonoma di risarcimento danni in sede civile nei confronti dell’ex presidente Roberto Formigoni.

“La nostra richiesta di urgenza è limpida quanto le responsabilità di Formigoni che è in carcere condannato in via definitiva per corruzione – dichiara Luigi Piccirillo – Rieccoci con la casta di centro destra e PD: per loro non c’è nessuna urgenza e volontà di chiedere danni in sede civile all’ex Presidente. È ovvio che hanno apprezzato il lavoro del Celeste ai danni dei lombardi e della sanità pubblica”.

“Che vergogna – prosegue – questa regione è stata usata e calpestata da un politico e il suo ricordo tra queste quattro mura deve rimanere immacolato a tutti i costi. Ovviamente riproporremo la nostra richiesta: Formigoni ha trascinato la sanità lombarda nei tribunali, è un corrotto e deve risarcire i lombardi fino all’ultimo centesimo”.