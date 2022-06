Forza Italia, analizzato il dato elettorale al via la riorganizzazione territoriale

Francesco Silverij nominato Responsabile del Lario

Caterina Loprete e Pietro Santoro responsabili rispettivamente delle attività legate a cultura e istruzione

LECCO – Dopo il voto amministrativo per i rinnovi dei Consigli Comunali, si è riunito il Comitato Provinciale di Forza Italia per la consueta analisi del voto rilevando che in Regione Lombardia ha sfiorato il 10%..

“Nella Provincia di Lecco non ci sono state liste politiche e così il Movimento ha appoggiato liste o candidati civici iscritti o di chiaro riferimento al centrodestra – dichiarano dal Cominato Provinciale – Il risultato ottenuto è stato di aver confermato il sindaco Elide Codega a Premana, di aver eletto il vicesindaco Danilo Riva a Ello e il consigliere Piera Comi a Missaglia dove, per un soffio, non è entrato Vittorio Duvia“.

Oltre agli auguri per i nuovi eletti, il Comitato ringrazia tutti coloro che hanno partecipato attivamente per il sostegno delle liste e i suoi elettori che, ancora una volta, hanno confermato un forte sostegno.

Forza Italia, ribadendo la necessità che la coalizione del Centrodestra rimanga unita per vincere contro la sinistra, si dice “l’unica ‘casa dei veri moderati’ ” e avverte gli elettori di “diffidare di quei nuovi piccoli partiti o gruppi che, con percentuali irrisorie, sottraggono consensi all’unico vero movimento posizionato da sempre al centro: Forza Italia”.

Il Cominato Provinciale, in vista delle prossime elezioni politiche e regionali, ha iniziato una riorganizzazione territoriale nominando, quale Responsabile del Lario, Francesco Silverij detto Cicci, storico forzista ed ex amministratore di Mandello del Lario. Inoltre, per coordinare le specifiche attività sui temi di grande attualità come la cultura e l’istruzione, ha nominato i rispettivi responsabili nelle persone di Caterina Loprete e Pietro Santoro, già assessori nei Comuni di Bosisio Parini e Cernusco Lombardone.

“Sarà un anno intenso – fanno sapere dal Direttivo – ma, grazie ai consensi ricevuti, alle nuove adesioni e sotto le direttive del nostro Presidente Silvio Berlusconi, siamo certi che Forza Italia, movimento moderato, cattolico, garantista ed europeista, manterrà il ruolo di collante nella coalizione. Così conclude Davide Bergna, coordinatore provinciale”.