L’ex ministro Franceschini accolto giovedì in Sala Ticozzi

L’incontro a sostegno della candidatura a segretario di Nicola Zingaretti

LECCO – “Le primarie di domenica 3 marzo si avvicinano e saranno un momento di partecipazione e democrazia importante non solo per il Partito Democratico, ma per il futuro dell’Italia” questo il messaggio lanciato da Dario Franceschini nella serata di giovedì 28 febbraio dal palco della sala Don Ticozzi, ospite del comitato Piazza Grande Lecco a sostegno di Nicola Zingaretti segretario del PD.

“Aiutateci a cambiare il Partito Democratico” ha dichiarato l’ex Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo “E’ l’unica forza che può diventare perno di un’alleanza larga, aperta alla società e alle forze civiche, intorno alla quale si può ricostruire un’alternativa all’attuale degrado culturale e politico. Se saremo in tanti a votare domenica, non solo sceglieremo il segretario del Partito Democratico, ma daremo un segnale forte per il futuro dell’Italia”

“Nicola Zingaretti è la persona giusta al momento giusto” ha poi aggiunto. “In questo momento in cui i leader politici spesso si caratterizzano per aggressività e messaggi divisivi, abbiamo bisogno di una persona come Nicola che sappia ricomporre, includere ed aggregare”