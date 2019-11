Fusioni dei Comuni, che ruolo hanno le Regioni? Incontro a Lecco

Sabato sul Battello Dalia l’incontro del Coordinamento Nazionale delle fusioni dei Comuni

Modererà Corrado Valsecchi, fondatore di Appello per Lecco

LECCO – É la prima volta che il Coordinamento Nazionale delle fusioni dei Comuni si trova per un incontro apicale in Lombardia per discutere sul ruolo e le disposizioni delle Regioni in materia di fusioni e incorporazione dei Comuni.

Lecco è stata scelta soprattutto grazie al lavoro svolto da Appello per Lecco che ha presentato uno studio di fattibilità sulla cosiddetta ” Grande Lecco ” .

L’incontro che vedrà relatori qualificati dal Presidente di FCCN Antonello Barbieri, Federico Gusmeroli, esperto in riordino istituzionale, Antonino Margagliotta, docente dell’Universitá di Palermo e sarà concluso dal già viceministro allo sviluppo economico Enrico Morando grande conoscitore della materia legislativa sarà aperto al pubblico, alle associazioni e agli amministratori locali fino ad esaurimento dei posti a sedere. L’incontro verrà moderato da Corrado Valsecchi, fondatore di Appello per Lecco che collabora con l’iniziativa ed è parte attiva del coordinamento.

L’incontro si terrà sul battello Dalia ormeggiato sul lungo lago di Lecco sabato 23 novembre dalle ore 10 alle ore 13, seguirà rinfresco.

“Sarà interessante affrontare con il coordinamento nazionale fusione dei Comuni gli aspetti legati ai referendum popolari in materia di accorpamenti e le questioni legate agli incentivi che lo Stato mette a disposizione dei Comuni che intendono avviare questi percorsi di unificazione . Invitiamo alla partecipazione chiedendo cortesemente, se possibile di prenotare anticipatamente la vostra presenza per riservare i posti a sedere sul battello”.