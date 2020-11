Gaia Bolognini scelta come portavoce di Appello per Lecco

Appello per Lecco sceglie come portavoce Gaia Bolognini

L’ex assessore all’Urbanistica, si rapporterà con politica e stampa

LECCO – Ad unanimità il Consiglio Direttivo di Appello per Lecco ha nominato come suo nuovo portavoce Gaia Bolognini che avrà il compito di veicolare le posizioni politiche e organizzative del direttivo dell’associazione e del Presidente.

“A Gaia che avrà ampie deleghe per relazionarsi anche con il mondo politico, dell’informazione e dei Media locali – scrivono dal direttivo – i nostri migliori auguri di buon lavoro e la gratitudine del direttivo di Appello per Lecco per la disponibilità dimostrata accettando l’incarico” .