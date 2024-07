I sindaci contro i tagli ai Comuni: “Lasciateci lavorare”

In tanti hanno sottoscritto l’appello di Ali Lombardia contro i tagli previsti dalla Legge di Bilancio del Governo

Il sindaco di Lecco Gattinoni: “Per il nostro Comune significherà 1 milione di tagli in 5 anni”

LECCO – Anche i sindaci lecchesi si uniscono all’appello di ALI Lombardia (Autonomie Locali Italiane) per chiedere al Governo Meloni di non procedere con il taglio delle risorse ai Comuni previsto nella legge di Bilancio.

Tra i firmatari anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “E’ stato confermato un taglio di 200 milioni, per i comuni lombardi, come riportato dal Presidente Ali Lombardia Lorenzo Radice, sindaco di Legnano, si tratta di un taglio di 47 milioni di euro per il solo 2024 con pesanti ricadute sui servizi per i cittadini. Per il nostro comune significherà 1 milione di tagli in 5 anni“.

Gattinoni ha sottoscritto la missiva insieme a tanti altri sindaci della Provincia di Lecco e della Lombardia: “Non chiediamo risorse aggiuntive, che pure servirebbero, ma almeno di lasciarci quelle attuali, per poter fare il nostro lavoro”.

QUI il testo della lettera