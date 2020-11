Il centrodestra fa ricorso al Tar e chiede di annullare l’elezione di Gattinoni

Elezioni. Ricorso al TAR da parte del centrodestra sulla contro la vittoria di Gattinoni

“Un provvedimento necessario” spiegano “lo dobbiamo a nostri elettori”

LECCO – Lo avevano annunciato già nel giorno della sconfitta, per soli 31 voti di svantaggio di Peppino Ciresa sullo sfidante e nuovo sindaco Mauro Gattinoni, che avrebbero fatto ricorso su quel risultato elettorale così risicato e infatti il centrodestra ha deciso di presentare la propria richiesta al TAR.

Avevano 30 giorni di tempo dalla proclamazione del neo sindaco per depositare l’atto presso il tribunale amministrativo di Milano. Si tratta di un ricorso “per l’annullamento delle operazioni e degli atti del procedimento elettorale per l’elezione del Consiglio comunale di Lecco, che hanno portato alla proclamazione a Sindaco del candidato del centrosinistra Mauro Gattinoni” spiegano dal centrodestra.

“Un provvedimento necessario – scrivono – dopo un’attenta analisi della documentazione elettorale. Non potevamo esimerci nel richiedere una verifica della legittimità del procedimento seguito. La scelta di procedere in giudizio davanti alla giustizia amministrativa è una forma di rispetto della democrazia”. Maggiori informazioni in merito al ricorso non sono state divulgate.

“Tanto dovevamo comunicare ai nostri elettori e a tutti gli elettori che credono nel valore di espressione del loro voto – spiegano – Ringraziamo per l’attenzione e auguriamo buon lavoro ai giudici e agli avvocati, anche di controparte, che si dedicheranno a questa importante azione di verifica”.

L’udienza del Tar dovrebbe essere fissata per gli inizi di dicembre.