Interreg Italia – Svizzera, Zamperini (FdI): “Grandi opportunità per il territorio lecchese”

5,2 milioni di euro per la Provincia di Lecco

“Il risultato è il frutto di un percorso condiviso e di un’alleanza territoriale che si è rafforzata negli ultimi mesi, e che aprirà concrete opportunità di sviluppo”

LECCO – I finanziamenti complessivi per i 44 progetti ammontano a 44 milioni di euro, di cui 30 riguardano la Lombardia, nell’ambito della prima finestra dell’Avviso per i progetti ordinari del Programma Interreg VI Italia-Svizzera. La Provincia di Lecco è coinvolta in cinque di questi progetti, che riceveranno un finanziamento complessivo di 5.200.000 euro.

“Il programma Interreg Italia-Svizzera rappresenta una grande opportunità per la provincia di Lecco nel rispondere ai bisogni del territorio. Grazie alla collaborazione ed un rapporto di amicizia con i nostri vicini svizzeri ed una sinergia tra gli attori dei due lati della frontiera, si potranno realizzare progetti di rilievo che valorizzino entrambi i territori in una comune ottica di cooperazione” commenta il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini, Presidente della Commissione Montagna e Rapporti con la Confederazione Svizzera di Regione Lombardia.

“Le 16 progettualità attualmente non finanziate sono certo che potranno ottenere rapidamente un finanziamento con lo scorrimento della graduatoria oppure attraverso l’apertura della prossima finestra dell’Avviso” aggiunge il Consigliere Regionale.

Zamperini esprime la sua piena soddisfazione per questo risultato: “Il risultato è il frutto di un percorso condiviso e di un’alleanza territoriale che si è rafforzata negli ultimi mesi, e che aprirà concrete opportunità di sviluppo. Il confine tra i territori lombardi e svizzeri non divide, ma unisce. Le comunità che vivono lungo il confine condividono sfide comuni, come la gestione della fauna transfrontaliera, la valorizzazione del patrimonio immateriale montano e la carenza di personale medico-sanitario”.

Infine, conclude: “Solo attraverso la condivisione di soluzioni e proposte si realizza un lavoro comune efficace, grazie anche alla preziosa mediazione del tavolo di lavoro ‘Regio Insubrica’, coordinato dal Segretario Generale Francesco Quattrini. I progetti, infatti, rafforzeranno la fiducia reciproca tra imprese, istituzioni e cittadini, contribuendo allo sviluppo delle aree di confine e periferiche”.

I partners lecchesi coinvolti nei progetti