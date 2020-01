Italia Viva Lecco si presenta: venerdì l’evento con il ministro Bellanova

Serata di presentazione, venerdì, per Italia Viva di Renzi

Ospite il ministro delle politiche agricole, Teresa Bellanova

LECCO -E’ in programma per le 21 di questo venerdì, 31 gennaio, l’evento “Italia Viva si presenta a Lecco” che si svolgerà nella sala conferenze di Palazzo Falck, in piazza Garibaldi a Lecco.

Si tratta della serata di lancio del nuovo movimento di Matteo Renzi sul territorio lecchese.

All’incontro ci sarà la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova. Interverranno inoltre il deputato Mauro Del Barba e il consigliere regionale Patrizia Biffi.