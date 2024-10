L’avvocato Dario Pesenti portavoce territoriale dell’europarlamentare Pietro Fiocchi

La nomina dell’europarlamentare lecchese

“Occorrerà coinvolgere il territorio al meglio per concretizzare tutte le occasioni di sviluppo che l’Ue metterà a disposizione”

LECCO – L’europarlamentare Pietro Fiocchi ha nominato come Portavoce politico territoriale l’avv. Dario Pesenti di Lecco.

“Conosco il valore di Pesenti sia come professionista che come uomo politico e rappresentante delle Istituzioni – dichiara l’On. Fiocchi – ne apprezzo le qualità umane e sono certo che svolgerà il ruolo di mio portavoce politico istituzionale nel territorio con le capacità relazionali che ampiamente gli vengono riconosciute. Siamo all’inizio di una nuova legislatura assai densa di impegni nella quale occorrerà coinvolgere il territorio al meglio per concretizzare tutte le occasioni di sviluppo che l’UE metterà a disposizione. Inoltre ci attende una stagione politica importante in diverse città, compresa Lecco, per cui credo che la collaborazione di Dario Pesenti nel corso del mio mandato possa rappresentare un valore aggiunto nelle azioni da portare avanti per il nostro territorio”.