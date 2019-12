Lecco, Elezioni Comunali 2020. Italia Viva: “Preoccupati per le prese di posizione del PD”

LECCO – “In merito alle prossime elezioni comunali a Lecco, alla luce delle recenti prese di posizione del Partito Democratico, esprimiamo la nostra preoccupazione per le conseguenze che queste hanno determinato nella coalizione e la forte contrarietà per il metodo seguito. Italia Viva Lecco ha fin qui operato con grande cautela per preservare il patrimonio positivo già realizzato dalla giunta uscente guidata da Virginio Brivio volendo essere apportatrice di novità e ulteriore apertura”.

Lo dichiara il portavoce di Italia Viva Lecco Marco Panzeri, a seguito delle prime riunioni dei comitati e degli iscritti sul territorio, sentiti i riferimenti nazionali ed in accordo con il coordinamento provinciale.

Gli fa eco Giulia Vitali, fresca partecipante alla scuola di Italia Viva “Meritare l’Italia”: “La scelta di impostare un percorso targato, solitario ed isolato ci vede decisamente contrari e ci fa ritenere che non si stiano capendo i tempi di grande trasformazione, insistendo nel seguire mere logiche di partito nel tentativo di imporre visioni parziali. Prima ancora che una questione di nomi è una questione di metodo che intendiamo seguire con determinazione assoluta, volendo verificare la possibilità di ripartire dalla coalizione esistente, da un programma e da un metodo condivisi. Oggi più che mai i cittadini ci chiedono concretezza e di abbandonare antiche liturgie che lasciano sconcertati gli stessi addetti ai lavori. Italia Viva vuole riportare questa freschezza e indicare strade differenti”.