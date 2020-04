Lecco, il Consiglio Comunale in diretta streaming su YouTube

Questa sera, lunedì, il consiglio comunale di Lecco sarà trasmesso in diretta

E’ la prima diretta streaming per consentire ai cittadini di assistere ai lavori

LECCO – A porte chiuse ma in diretta on line: le misure per contrastare l’epidemia di Coronavirus impongono la chiusura al pubblico della sala consiliare e un numero ristretto di presenze tra gli addetti ai lavori ma ha spinto l’amministrazione comunale ad una piccola innovazione per consentire la fruizione pubblica della riunione.

Per la prima volta, questa sera, il Consiglio Comunale a Lecco sarà visibile in diretta streaming attraverso il canale YouTube del Comune di Lecco. Gli interessati possono accedere da questo collegamento.

Questa sera i consiglieri discuteranno in aula degli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno: