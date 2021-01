Lecco. Il sindaco si congratula con Rossi: “Questa nomina rappresenta un’opportunità”

Nelle scorse ore il sottosegretario di regione Lombardia ha ricevuto la delega allo Sport

Gattinoni: “Rinnovo la piena disponibilità a operare insieme per il bene di Lecco sui temi più importanti”

LECCO – “Le mie congratulazioni al Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Antonio Rossi per aver ricevuto nelle scorse ore l’importante delega allo Sport, che si aggiunge a quella ai Grandi eventi sportivi“.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha voluto esprimere pubblicamente le proprie congratulazioni al sottosegretario lecchese, già consigliere comunale a Lecco: “Questa nomina rappresenta un’opportunità di più profonda e proficua collaborazione sui temi sportivi tra la Regione e la Città di Lecco, una collaborazione già in atto grazie alla presenza in Consiglio comunale del Sottosegretario Rossi in qualità di Consigliere e al suo ruolo di referente politico dell’Ufficio territoriale lecchese della Regione Lombardia”.

“In questo senso – conclude il sindaco Gattinoni – ringraziandolo dell’impegno che abbiamo già avuto modo di apprezzare negli ultimi anni, desidero rinnovare al Sottosegretario Rossi la piena disponibilità ad operare insieme per il bene di Lecco sui temi più importanti per la città e per il territorio, nello spirito di una concreta e leale collaborazione: la scuola e la formazione, la viabilità e le infrastrutture, le reti di partnership e di sviluppo sociale”.