Lecco Merita di Più: “Alla Piccola: biblioteca, mercato coperto e parcheggio interrato”

Al mercato, sabato mattina, il gruppo che fa riferimento a Forza Italia

“Iniziativa promossa per presentare alla cittadinanza le proposte per lo sviluppo dell’area della ‘Piccola’ ”

LECCO – Accompagnati dallo slogan “E’ la Piccola, ma la vogliamo grande”, questa mattina, sabato, durante il mercato cittadino gli attivisti di “Lecco merita di Più” (gruppo che fa riferimento a Forza Italia) hanno allestito un gazebo per presentare alla cittadinanza le proposte per lo sviluppo dell’area della “Piccola” in vista delle prossime elezioni amministrative per il capoluogo.

“Un primo confronto con i tanti lecchesi che ogni sabato si recano al mercato cittadino e hanno sotto i loro occhi un’area di fatto abbandonata, frutto della mancata attenzione alla manutenzione ordinaria e al decoro urbano di questa amministrazione comunale – dichiarano i componenti del gruppo civico – Basta un colpo d’occhio per capire che l’area della piccola ha della grandi potenzialità inespresse, molti cittadini, infatti, la ritengono una ferita aperta che grida vendetta soprattutto se paragonata all’adiacente Politecnico”.

Gli aderenti a Lecco Merita di più non hanno dubbi nel dichiarare: “La prossima amministrazione comunale dovrà necessariamente dare un futuro concreto a questa parte della città, per questo abbiamo proposto che nell’area venga realizzata la nuova biblioteca comunale oltre che un adeguato mercato coperto con annesso parcheggio interrato: un progetto che ha trovato il pieno appoggio dei tanti lecchesi interpellati” continuano i componenti del gruppo di centrodestra. Nei precedenti gazebo, sulle nostre cartoline i lecchesi hanno dimostrato che non si vogliono arrendere esprimendo tutto il loro disagio nei confronti dell’attuale situazione, per questo, viste le numerose sollecitazioni e per supportare la nostra raccolta di idee per la città e per lo sviluppo del programma elettorale della coalizione di centrodestra, è stata attivata la casella di posta elettronica leccomeritadipiu@gmail.com alla quale invitiamo tutti a scriverci in attesa dei prossimi gazebo del mese di febbraio”.

Progetto Piccola

Alcuni punti di degrado in cui versa la Piccola di Lecco