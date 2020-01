Lecco Merita di Più: “Il nuovo lungolago? Iniziamo a mantenerlo decoroso”

L’intervento del gruppo di centrodestra legato a Forza Italia sul tema del lungolago

Segnalano le foglie cadute sulla camminata “che rendono indegna la vista è mettono tristezza”

LECCO – “A volte ci vuole poco per ridare un immagine degna alla nostra città e le piccole cose fanno grandi cose se unite in uno sforzo complessivo, che poi alla fine e’ visione strategica e programmatica.

Significa credere nella possibilità di tornare ad essere insieme il salotto buono, la città capoluogo, un riferimento sul territorio , un luogo che attrae gente attività ed investimenti. Certo , la prima vetrina che vediamo di Lecco e’ lo strepitoso lungolago ( ops, waterfront … ci stiamo internazionalizzando ) incoronata dalle montagne.

E chi non vorrebbe avere una vetrina naturale così? Siamo invidiati per questo. Ecco perché il primo giorno dell’anno , con temperature primaverili cielo blu e sole da cartolina la passeggiata dal centro alle Caviate e’ stata presa d assalto da molti.

Peccato che in Comune nessuno ha pensato per tempo a far togliere almeno le foglie , che rendono indegna la vista è mettono tristezza nel guardare a terra. Probabilmente si erano convinti che tutti in massa scegliessero di passeggiare nei corridoi chiusi del Comune a guardare i progetti del futuro lungolago anziché scegliere di vedere l’ originale dal vivo. Ma è così difficile capire che Lecco Merita di più ?”

Il gruppo Lecco Merita di Più