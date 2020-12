Lecco. Sopralluogo di comune e Politecnico nell’area dell’ex Piccola

La nuova amministrazione al lavoro su una zona strategica della città

“Pensiamo a un progetto capace di creare un nuovo quartiere della città da vivere”

LECCO – Con il Prorettore del polo lecchese del Politecnico di Milano Manuela Grecchi, gli Assessori Giovanni Cattaneo, Simona Piazza e Maria Sacchi e i dirigenti competenti, questa settimana il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha effettuato un sopralluogo all’area ex Piccola, dove recentemente sono già stati fatti interventi di sicurezza e installati nuovi impianti per il mercato.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale per l’area della Piccola è ormai noto: trasformare quest’area, oggi in stato di disuso, in uno snodo culturale, commerciale e di mobilità della città, con connessioni alla vicina Università. L’Amministrazione è consapevole e interverrà anche a risolvere le situazioni di degrado presenti, così come per offrire supporto e progettualità a quanti vivono in situazioni di marginalità.

L’area della Piccola è una zona strategica per Lecco e, pertanto, merita un progetto capace di creare un nuovo quartiere della città da vivere.