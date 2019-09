Linea ferroviaria Como-Lecco, Erba (M5S): “Tra le priorità di Regione”

Oggi a Como il Tavolo Territoriale di Coordinamento

Si è parlato anche della Como-Lecco: “E’ nell’agenda delle priorità per il territorio”

COMO – Si è tenuto oggi il Tavolo Territoriale di Coordinamento nella sede di Regione Lombardia a Como. All’incontro hanno presenziato il presidente Attilio Fontana insieme ad alcuni rappresentanti del Consiglio Regionale.

“Durante il tavolo di coordinamento territorio sono emersi diversi riscontri positivi su alcuni temi da noi fortemente sostenuti in questo mandato regionale” ha commentato Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. “Sono felice che la linea ferroviaria Como-Lecco sia entrata nell’agenda delle priorità del territorio. Dopo aver ottenuto il finanziamento dello studio di fattibilità dell’elettrificazione grazie all’interessamento del Ministero dei Trasporti attendiamo un’accelerazione sui prossimi passi che possono finalmente valorizzare una linea dalle grandi potenzialità”.

“Nel mio intervento ho sottolineato l’importanza sia per le prossime Olimpiadi che per alleggerire il traffico dei frontalieri svizzeri. Importante sarà anche la ricaduta nell’Erbese con la proposta di attivazione del treno “Regioexpress” Erba-Molteno-Como con cui il capoluogo potrebbe essere raggiunto in poco più di venti minuti”.

Raffaele Erba è intervenuto anche sul problema del livello minimo del Lago di Como. “Ho chiesto all’Assessore Sertori di attivare un tavolo di concertazione con i portatori d’interesse comaschi per raccogliere le istanze da elaborare durante il progetto di legge regionale sulle concessioni alle centrali idroelettriche. Nodi importanti saranno i vincoli sul livello del lago e l’eventuale riconoscimento finanziario sugli interventi di contenimento dei danni”.