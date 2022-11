Lungolago e contributo perso: il Comune chiede spiegazioni al Ministero

Fondi per la progettazione del lungolago. Per il municipio la procedura è stata regolare

Chiesto un contraddittorio con il Ministero e se necessario farà ricorso

LECCO – Nessun errore da parte degli uffici riguardo ai fondi del Pnrr non assegnati al Comune di Lecco: dal municipio confermano la correttezza dell’iter tecnico riguardo ai finanziamenti richiesti e che erano stati ottenuti per la progettazione del nuovo lungolago.

In tutto 429 mila euro, circa la metà del costo complessivo per la sola progettazione, che sono ‘sfumati’ almeno sulla carta dato che al Ministero dell’Interno non risultava ‘manifestata’ la conferma da parte dell’amministrazione comunale di Lecco di voler ricevere quel contributo (vedi articolo precedente).

“Il Comune di Lecco ha comunicato in data 20-09-2022, ossia entro i termini previsti, la conferma d’interesse – fanno sapere dal municipio – Ciò nonostante, la graduatoria finale (ex decreto del 28-10-2022) riporta per il nostro Comune la dicitura “conferma non manifestata”. Approfondimenti interni hanno verificato la regolare procedura di firma per l’accettazione del contributo”.

L’errore, secondo l’amministrazione, non riguarderebbe dunque gli uffici comunali:

“Pertanto – scrivono in una nota – davanti a una condizione che coinvolge anche numerosi altri Comuni, il Comune di Lecco procederà in primis in contraddittorio con il Ministero e, ove necessario, con successivo ricorso”.

Dal Comune specificano che l’eventuale perdita di questi finanziamenti “non pregiudica in alcun modo la realizzazione del progetto” anche se, evidentemente, sarebbe un peccato doverli colmare con fondi comunali.