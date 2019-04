Consigliere comunale dal 2014, Peccati si candida a sindaco di Malgrate

Commercialista, classe 1965, lancia la lista Obiettivo Persona

MALGRATE – Si ufficializza candidatura e lista di Michele Peccati, consigliere uscente della minoranza in corsa per l’elezione a sindaco di Malgrate,

“Mi candido per la seconda volta, insieme ai consiglieri che con me hanno fatto opposizione in questi cinque anni e a persone nuove motivate e disponibili a mettersi a servizio del nostro paese” spiega Peccati.

Classe 1965 , residente a Malgrate da quarantanni, sposato e padre di due figli, di professione commercialista.

“Ho messo a disposizione le mie competenze in diverse realtà associative: ho fatto parte sia del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco che dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Lecco, del Collegio dei Revisori (come membro supplente) della Fondazione della Provincia di Lecco Onlus e faccio attualmente parte del Consiglio direttivo dell’ Associazione Libere Professioni di Lecco e del Consiglio Direttivo della Società sportiva Canottieri Lecco” ricorda Peccati.

“Vogliamo rendere Malgrate più bella”

“Le mie esperienze lavorative, nell’ambito sportivo e dell’associazionismo, unite all’umiltà nel mettermi a disposizione dei concittadini con altruismo mi fanno sentire all’altezza di affrontare nuovamente questa grande nuova sfida. Non è facile, credetemi, passare cinque anni di opposizione all’interno di un consiglio comunale dove il pensiero o i suggerimenti, liberamente espressi, sono sempre contati nulla o quasi. Come consigliere di minoranza ho sempre cercato di fare una critica costruttiva, rilevando a volte manchevolezze e facendo proposte che rispecchiavano, a mio avviso, le aspettative di molti cittadini”.

“Ho deciso di ripropormi perché insieme agli altri componenti del mio gruppo vogliamo rendere Malgrate bella, sicura ed efficiente; una realtà capace di coniugare le esigenze degli anziani con quelle dei giovani; una realtà nella quale ogni abitante “abiti” il proprio rione tenuto con cura; una realtà che renda possibile trovare spazi di incontro e svago, una realtà che permetta a tutti di crescere come persone.

Obiettivo Persona: i candidati

La sua lista porta il nome di “Obiettivo Persona” e ne fanno parte:

Maurizio Bono

Claudio Brambilla

Daniela Brusadelli

Francatonio Corti Detto Popo

Sergio Galeazzi

Antonino Gallo

Ambrogina Maggi

Luigi Noseda

Danilo Pifferetti

Livia Sala

Marilena Todeschini

Francesco Vassena

Sfida a quattro

A Malgrate sono quattro le liste e i candidati sindaci che si sfideranno alle prossime elezioni: Michele Peccati, ma anche l’attuale sindaco Flavio Polano, l’ex assessore Ugo Baglivo e il consigliere Roberto Mulargia.

“La novità delle quattro liste evidenzia una vivacità del dibattito elettorale e un rinnovato interesse dei cittadini alle problematiche del paese – commenta Peccati – Propongo un tavolo di confronto su programmi e prospettive, tra tutti i candidati sindaci. Auspico l’adesione da parte delle altre tre liste per una serena e fattiva collaborazione al dibattito, con il solo intento di contribuire ad informare con trasparenza la cittadinanza. Non si discute per inasprire gli animi ma per costruire un futuro migliore. Si attende conferma per concordare giorno, luogo e ora dell’incontro-dibattito”.