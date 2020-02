Matteo Salvini a Lecco, il 27 febbraio ci saranno anche le Sardine

Salvini in piazza Cermenati, le sardine-alborelle in piazza Garibaldi

La “sfida” delle piazze a Lecco tra Lega e chi ‘Non si Lega’

LECCO – La data e l’ora sono le stesse, cambiano le piazze ed anche gli slogan: giovedì 27 febbraio alle ore 21, ci sarà Matteo Salvini sul palco di piazza Cermenati a Lecco mentre in piazza Garibaldi si terrà la contro-manifestazione delle Sardine lecchese, ribattezzate ‘alborelle’.

Le intenzioni del gruppo, già sceso in campo lo scorso dicembre, erano noti fin dall’annuncio dell’arrivo a Lecco del leader della Lega, ora l’appuntamento è ufficiale.

Le Sardine ci saranno. “In concomitanza con il comizio di Salvini a Lecco, ci ritroveremo ancora una volta tutti insieme in piazza per ribadire quello che abbiamo detto anche il 5 dicembre: Lecco non si Lega! – scrivono – Anche questa volta saremo tantissimi e saremo bellissimi”.