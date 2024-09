Mauro Gattinoni eletto nel consiglio della Lega delle Autonomie Locali Italiane

La nomina nel corso del Congresso che si è svolto la scorsa settimana

LECCO – La scorsa settimana si è svolto a Roma il XX Congresso Nazionale ALI – Lega delle Autonomie Locali Italiane.

Nel corso dell’evento il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente nazionale di ALI, succedendo all’eurodeputato Matteo Ricci, già Sindaco di Pesaro e Presidente ALI dal 2018 al 12 settembre 2024. In quest’occasione è stato eletto il Consiglio nazionale: in rappresentanza della Lombardia è stato eletto il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, unitamente ai colleghi Sindaci dei Comuni di Bergamo, Bonate Sopra, Cernusco sul Naviglio, Dairago, Lodi, Seregno, Settimo Milanese, Stagno Lombardo, Villimpenta e Vizzolo Predabissi.

Il Sindaco Mauro Gattinoni, si ricorda, è stato eletto a dicembre scorso all’interno dell’Ufficio di Presidenza di ALI Lombardia.