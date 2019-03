Ufficializzati i candidati democratici per il Consiglio Provinciale

Alcune conferme e novità nella lista del Partito Democratico

LECCO – Resi noti oggi, lunedì, dal PD provinciale i nomi della lista che correrà alle prossime elezioni provinciali del 31 marzo.

La lista, chiamata “Provincia Insieme – Lecco”, è composta da Bruno Crippa (Sindaco di Missaglia) e Giuseppe Scaccabarozzi (Consigliere comunale di Bellano) oggi già in consiglio provinciale, con Francesca Mantonico (Consigliera comunale di Barzago), Elio Spotti (Consigliere comunale di Introbio), Agnese Massaro (Consigliera comunale di Lecco), Felice Rocca (Assessore comunale di Osnago), Patrizia Adamoli (Consigliera comunale di Montevecchia), Laura Bartesaghi (Assessore comunale di Annone Brianza), Lara Taderini (Consigliera comunale di Malgrate), Marco Passoni (Sindaco di Olginate), Sonia Mazzoleni (Consigliera comunale di Calolziocorte) e Andrea Mangione (Consigliere comunale di Monte Marenzo).

“Porteremo in Provincia le istanze del territorio”

“La lista ‘Provincia Insieme – Lecco’ si caratterizza per il forte radicamento territoriale, tutti i circondari della provincia sono rappresentati con un’importante varietà di competenze al fine di portare, all’interno del consiglio provinciale, le istanze di tutte le aree del nostro territorio” commenta Michele Bianco, responsabile Enti Locali del PD lecchese.

“Dopo quattro anni di responsabilità amministrative importanti, ci ripresentiamo agli amministratori della nostra provincia forti della prova di buona gestione di un ente che, spogliato di ogni risorsa dal Governo centrale, resta comunque un punto di riferimento per tutte le amministrazioni locali. Nelle prossime settimane faremo un tour per tutti i circondari a presentare il rendiconto del lavoro svolto in questi quattro anni, e a confrontarci sul programma per i prossimi due”.

“E’ una lista aperta di forte rinnovamento”

“Quella che presentiamo quest’oggi è una lista aperta, caratterizzata da una rappresentanza territoriale completa, che denota l’impegno degli amministratori di centrosinistra e con un forte rinnovamento accompagnato da figure altamente affidabili che hanno dimostrato nei precedenti mandati disponibilità e competenza” aggiunge Marinella Maldini, segretaria del PD della provincia di Lecco.

“I prossimi anni saranno connotati da impegno e ricerca di soluzioni per dare risposte concrete ad amministratori, cittadini e Istituzioni. Sarebbe necessario anche il supporto di Regione Lombardia, interlocutore privilegiato delle Province. Da parte del PD Lecco un ringraziamento ai candidati e l’augurio che tutti si impegnino per far sì che la provincia sia la ‘Casa dei Comuni'”.