Primarie PD. Comitato per Bonaccini, a Lecco incontro con il Sen. Alfieri

Venerdì 20 gennaio alle 21 presso Palazzo del Commercio

L’incontro vedrà l’intervento del senatore Alessandro Alfieri

LECCO – Venerdì 20 gennaio, alle ore 21, si terrà a Lecco un incontro aperto alla cittadinanza per la presentazione della mozione a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a Segretario Nazionale del Partito Democratico. La riunione si svolgerà presso la sala conferenze di Confcommercio, in piazza Garibaldi, e vedrà l’intervento del sen. Alessandro Alfieri, referente regionale per la mozione.

Il Comitato provinciale lecchese

L’elenco aggiornato degli aderenti al Comitato Provinciale lecchese, che rimane aperto alla partecipazione di tutti coloro che intendono sostenere la mozione Bonaccini.