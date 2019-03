Domenica di voto per il PD, si sceglie il nuovo Segretario Nazionale

In Provincia di Lecco 3.134 votanti registrati alle ore 12. Seggi aperti fino alle 20

LECCO – E’ il giorno delle Primarie per il Partito Democratico. Si vota oggi in tutta Italia per eleggere il nuovo Segretario Nazionale tra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti.

I seggi saranno aperti fino alle 20. Cinque quelli allestiti a Lecco: in centro città in via Roma 51 all’ingresso del palazzo, nel rione di Castello in via Seminario 39 (sala civica), a Germanedo in via dell’Ermo 28 (Centro sociale), a Maggianico in via Armonia 5 (circolo Figini) e a Rancio presso la sede provinciale del PD in via Calloni 16.

Alle ore 12 l’affluenza ai seggi in Provincia di Lecco è stata di 3.134 votanti. “Il dato – fanno sapere dal PD provinciale – è in linea con quello del congresso del 2017 quando erano stati 3.101. Siamo quindi in leggero aumento”.

L’affluenza definitiva sarà data dopo le 20, orario di chiusura dei seggi.