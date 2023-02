Primarie PD: nei circoli vince Bonaccini. Domenica il voto dei non iscritti

Il voto nei circoli lecchesi del PD favorisce Bonaccini, segue Elly Schlein

Domenica le primarie aperte ai sostenitori non iscritti al partito, 29 seggi in tutta la provincia

LECCO – Sono stati pubblicati nelle ultime ore i risultati dai circoli lecchesi per le primarie del Partito Democratico: il voto in provincia vede primeggiare con ampio sostegno Stefano Bonaccini, attuale presidente dell’Emilia Romagna.

Dietro di lui Elly Schlein, sua ex vice in regione e oggi parlamentare del PD alla Camera. Più distaccati Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.

“Le votazioni nei circoli sono state un buon momento di partecipazione – spiega Manuel Tropenscovino, segretario provinciale dl PD – Il risultato nel lecchese è in linea con quello nazionale, quindi con le candidature di Bonaccini e Schlein che hanno ricevuto maggiori consensi. Anche le fasi che hanno preceduto il voto sono state importanti nei circoli con la presentazione delle quattro mozioni, aprendo la discussione su come vogliamo che diventi il PD nei prossimi anni, per costruire un partito che risponda davvero ai bisogni delle persone”.

Superano i 700 gli iscritti al Partito Democratico in provincia di Lecco e domenica si apre alle votazioni anche ai non iscritti.

Saranno allestiti 29 seggi, utilizzando in particolare sedi di partito e sale civiche. Al link (clicca qui) è possibile conoscere i luoghi delle votazioni più vicini al proprio comune.

Ecco dunque i risultati dai circoli:

RISULTATI PROVINCIA DI LECCO

Bonaccini: 239

Schlein: 142

Cuperlo: 46

De Micheli: 26

RISULTATI CIRCOLO DI MERATE

Bonaccini: 18

Schlein: 8

Cuperlo: 2

De Micheli: 1