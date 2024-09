Provincia, domenica si vota per il rinnovo del consiglio. Tre le liste in campo

Il seggio, allestito in sala Ticozzi, sarà aperto dalle 8 alle 20, lo spoglio invece sarà lunedì mattina

Alle urne i sindaci e i consiglieri degli 84 comuni della Provincia

LECCO – Il 29 settembre si terranno le elezioni del consiglio provinciale di Lecco. Confermata la presidenza di Alessandra Hofmann, sindaca di Monticello Brianza che resterà in carica fino a fine 2025, il voto di domenica delineerà i nuovi componenti di maggioranza e di minoranza dell’assemblea che resteranno in carica per il prossimo biennio.

Le votazioni si terranno al seggio allestito in sala don Ticozzi dalle 8 alle 20. Si tratta di elezioni di secondo livello, dove gli elettori saranno gli amministratori (sindaci e consiglieri) degli 84 Comuni della Provincia di Lecco, 1.031 in tutto. Ogni Comune ha un peso diverso a seconda del numero dei residenti (qui la suddivisione per fascia).

Tre le coalizioni in campo, 36 i candidati consiglieri (12 per lista): il centrodestra unito con Casa dei Comuni Hofmann presidente, il centrosinistra con La Provincia Territorio Bene Comune e infine la lista Civici per la Provincia che unisce gli amministratori eletti in liste civiche.

Lo spoglio delle schede sarà lunedì mattina, con inizio alle ore 8.