Referendum sul taglio dei parlamentari: anche a Lecco vince il sì col 67,76%

Il dato di Lecco in linea con quello nazionale

Ecco cosa cambia con la vittoria del sì

LECCO – Anche in provincia di Lecco il dato del referendum sul taglio dei parlamentari è in linea con quello nazionale: il 67,76% dei votanti ha messo la croce sul sì, mentre il 32,24% ha scelto il no. Gli aventi diritto al voto in provincia erano 260.555, i votanti sono stati 144.387 (55,42%). 735 le schede nulle, 636 le schede bianche, 0 le schede contestate (rivedi il live blog dello spoglio).

Cosa cambia

La conseguenza della vittoria del sì sta nella modifica di diverse norme costituzionali. Nello specifico: