Appuntamento mercoledì 8 giugno al Centro civico Pertini di Lecco promosso dal PD

Ospite l’on. Walter Verini per approfondire i temi al voto nel referendum

LECCO – Il Partito Democratico lecchese, in collaborazione con i Giovani Democratici e con la Conferenza Donne Democratiche Provincia di Lecco, organizza un momento di discussione e confronto sui quesiti proposti dai cinque referendum in materia di giustizia in programma il prossimo 12 giugno.

L’iniziativa si terrà a Lecco, mercoledì 8 giugno a partire dalle ore 21.00, presso il Centro Sociale Sandro Pertini di via dell’Eremo 28 (Germanedo). Ospite della serata sarà l’onorevole Walter Verini, componente della II Commissione giustizia alla Camera dei deputati.

“Abbiamo deciso di proporre questo incontro con l’onorevole Verini, già responsabile nazionale PD per la giustizia, allo scopo di offrire ai cittadini l’occasione di farsi un’idea più precisa in merito ai temi, in realtà piuttosto tecnici, affrontati dai referendum. Avremo quindi modo di mettere a confronto i quesiti proposti ed i punti della riforma della giustizia attualmente in discussione che, di fatto, tratta proprio le questioni sulle quali siamo chiamati d esprimere un voto il 12 giugno” Lo afferma l’onorevole lecchese Gian Mario Fragomeli, capogruppo PD in VI Commissione finanze, che sarà anch’egli presente all”iniziativa.

“Il Partito Democratico – come riporta il Segretario Provinciale Manuel Tropenscovino – vuole dare la possibilità, grazie al lavoro svolto dall’onorevole Verini, di conoscere la posizione del PD, così come espressa in Direzione dal Segretario Nazionale Enrico Letta e che è negativa per tutti e cinque i quesiti. Crediamo tuttavia che i referendum siano un importante strumento di partecipazione democratica e per questo riteniamo giusto, oltre che doveroso, aver modo di confrontarci apertamente con la cittadinanza”.

L’onorevole Verini sarà intervistato dalla giornalista Isabella Preda. L’ingresso all’iniziativa è libero e aperto a tutti, nel rispetto della normativa vigente in materia di contrasto all’emergenza Covid.