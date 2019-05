Il presidente di Regione Lombardia a Lecco incontra le istituzioni

Infrastrutture.“Stiamo ancora attendendo il decreto del Ministero”

LECCO – Le infrastrutture al centro dell’incontro con la stampa di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, che lunedì ha presieduto a Lecco il territoriale al ‘Pirellino’ di Lecco, il palazzo dell’ente regionale in Corso Promessi Sposi.

Una riunione a cui hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico della provincia di Lecco, per recepire i risultati e gli obiettivi del lavoro dell’amministrazione regionale sul territorio lecchese e avanzare le proprie proposte alla Regione.

A qualche giorno di distanza dalla frana che ha interrotto la SS36, l’attenzione non poteva che accendersi sul tema delle infrastrutture, primario per il nostro territorio.

“Ci sono già in corso degli interventi che abbiamo intenzione di portare avanti e abbiamo preso nota delle nuove richieste – ha spiegato Fontana – verrà istituito un tavolo specifico, tutte le proposte non potranno essere realizzate, chiederemo al territorio quali sono le opere prioritarie, stileremo un progetto graduale”.

La Statale 36 “è sicuramente strategica” ha ribadito il governatore, “è necessario ovviare ai problemi idrogeologici”. Sulla rete viaria la Regione attende ancora il decreto del Ministero per il passaggio delle ex statali alla nuova società compartecipata da Anas e Regione. Lo stesso decreto che dovrebbe sbloccare le sorti della nuova Lecco Bergamo per assegnarla ad Anas.

“Purtroppo facciamo fatica ad avere delle risposte dal Ministero – ha fatto sapere il presidente di Regione Lombardia, aggiungendo con una battuta – sappiamo solo quanto scrivono i giornali, ovvero che tutto è fermo”.

Riguardo al ponte di Annone, Fontana ha confermato la riapertura a fine giugno mentre, sempre sulla SS36, per ora il progetto della terza corsia deve aspettare: “Non è utopia ma è molto complicato – ha spiegato Fontana – servirebbe l’autonomia lombarda e quindi maggiori risorse da investire”.

Più facile, per il governatore, l’allungamento della Tangenziale Est fino a Olginate. “Può essere presa in considerazione”.