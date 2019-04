Risarcimento sociale per le donne vittime di abusi

Passa alla Camera il provvedimento a firma di Fragomeli

ROMA- “Con l’approvazione odierna di questo mio ordine del giorno, finalmente anche le donne che hanno subito violenza saranno ora considerate come persone aventi diritto a un risarcimento sociale per il terribile danno subito, senza più essere costretti ad aspettare di doverne piangere la scomparsa”

Gian Mario Fragomeli, deputato PD della Brianza, spiega nel dettaglio il contenuto del testo che ha appena ricevuto il consenso dell’Aula di Montecitorio:

“Questo atto impegna il Governo ad attribuire alle donne vittime di soprusi e maltrattamenti fisici o sessuali una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati, così come già avviene per gli orfani di femminicidio, per i figli dei morti sul lavoro, o per quelli delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo. L’ordine del giorno – sottoscritto anche dai colleghi Ubaldo Pagano e Fausto Raciti – prevede l’estensione dell’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, introducendo inoltre la proroga degli sgravi contributivi e l’estensione a tutte le categorie di datori di lavoro. In sostanza – sottolinea Fragomeli – si favorisce sia l’inserimento lavorativo, sia un nuova forma di consapevolezza sociale per cui le donne vittime di violenza riceveranno una sorta di “risarcimento in vita”, e non solo un aiuto a posteriori ai parenti in caso, ahimé, di decesso per femminicidio”.

“Questo risultato – aggiunge poi il deputato lecchese – è frutto del lavoro condiviso con due fondamentali organizzazioni del territorio che si occupano di tutela dei diritti delle donne vittime di abusi e del loro reinserimento nel mondo del lavoro: sto parlando dell’associazione “L’altra metà del cielo – Telefono donna Merate” e del “Fondo Carla Zanetti”. Un ringraziamento particolare va poi a Marino Bottà, già responsabile del Collocamento Disabili di Lecco, per il prezioso contributo dato alla scrittura dell’atto normativo”.

“Da domani lavorerò perchè l’impegno del Governo di oggi si trasformi in legge nel prossimo provvedimento utile in materia” conclude Fragomeli.