Sanità, fondi alle strutture private. Il PD chiede chiarezza e la mozione passa

In Regione approvata a scrutinio segreto la mozione del PD sulla Sanità

Chiesta trasparenza sui finanziamenti pubblici destinati alle strutture private

LECCO – È stata approvata, nel pomeriggio di martedì in Regione, a scrutinio segreto, con 42 voti favorevoli e 27 contrari, una mozione presentata dal Gruppo regionale del Pd, che chiede trasparenza sui fondi pubblici dati alle strutture private.

“Un voto – per i democratici -che vale una sfiducia alla Giunta Fontana e in particolare all’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera”

“Ancora una volta, dopo non aver ricevuto alcuna risposta a tanti nostri accessi agli atti, abbiamo chiesto trasparenza, una trasparenza che spesso in passato è mancata e ha portato a momenti bui dell’istituzione – spiega Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd –. L’assessore Gallera ha ribattuto negando, in maniera arrogante, l’esistenza del problema. Ma la sua maggioranza non ha seguito la sua linea, ha trovato legittime le nostre richieste e ha approvato la nostra mozione. Un voto che vale una sfiducia all’intera Giunta regionale e in particolare all’assessore Gallera che la rappresenta su questa partita”.

La mozione chiede che siano resi noti i finanziamenti pubblici ricevuti annualmente dalle strutture private accreditate, con o senza contratto, compresi i 14 Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e sia precisato a fronte di quali prestazioni erogate.

“Abbiamo, inoltre, chiesto alla Giunta di conoscere le risorse assegnate in questi mesi alle strutture private per le prestazioni a pazienti Covid – conclude Straniero –. Nello specifico vogliamo sapere i giorni in cui sono stati organizzati i reparti e messi a disposizione i letti in ogni struttura coinvolta, precisando, dove presenti, anche gli accessi al pronto soccorso”.