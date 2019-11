Sinistra e lavoro “a fianco delle Sardine, ma non ci si fermi alla piazza”

Il partito di sinistra per il movimento delle ‘sardine’

“Il sostegno non solo in piazza ma con una proposta elettorale”

LECCO – “Le fisiche e profetiche discese nella varie piazze del Paese di questi giorni organizzate del movimento le sardine segnalano, secondo noi, una profonda mancanza istituzionale in grado di accogliere le istanze e i bisogni reali delle persone.

Nella fase storica attuale, con attacchi sempre più pesanti all’ambiente, ai diritti, al lavoro, allo stato sociale, alla scuola, alla sanità, alla partecipazione democratica, con TV e media per lo più affiancati alle convenienze di turno e senza forze politiche in grado di rappresentare e difendere realmente le istanze popolari radicate nella società, l’unico modo per cambiare davvero le cose è scendere in piazza per far sì che non siano altri nei posti dei governi istituzionali nelle città, nelle regioni e nel Paese a cambiare le cose solo a parole, per poi non cambiare nulla. Certo, molti probabilmente sono stati fisicamente dentro i vari movimenti posteriori al ’68, come: la pantera negli anni ‘89/’90 – i disobbedienti (2001) – girotondi (2002) – no global (2002) – popolo viola (2009) – che si sono però poi disciolti nel nulla anche per il mancato passaggio dalla lotta sociale a quella elettorale.

Anche ora con le sardine, dichiaratamente contro Salvini, la Lega e le destre in generale, può succedere che con il loro vincolante oscuramento dei Partiti – che nessuno dovrebbe mai dimenticare che sono previsti, proprio per il loro alto valore democratico, dall’art 49 dalla Costituzione – si possano rischiare tutte quelle cose che hanno portato poi a dissolvenza i precedenti movimenti, ma le sardine sono una proposta che va pur sempre sostenuta con entusiasmo, forza e generosità senza nulla chiedere, purchè nell’addivenire e nell’auspicio di una crescita geometricamente esponenziale chiarisca con nettezza il suo passaggio dalla piazza, dalla protesta, alla proposta qual è quella elettorale, per non dilapidare il coraggioso impegno che viene messo in campo dai cittadini che stanno partecipando nelle piazze del Paese”

Sinistra e Lavoro

Coordinamento provinciale