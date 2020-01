Stadio al buio durante la partita, Zamperini (FdI): “Lecco merita di più per lo sport”

LECCO – “Oggi, purtroppo, abbiamo dovuto subire uno spettacolo indecoroso per la nostra città! Infatti, nonostante pare che il collaudo delle luci allo stadio fosse stato fatto solo da pochi giorni, Lecco rimane per mezz’ora al buio durante la partita con il Novara. Bene per la vittoria, ma questa città merita di più per lo sport. Si riparta dall’attenzione per il Bione e per le associazioni sportive dilettantistiche, ma senza dimenticare la gloriosa storia della Calcio Lecco”.

Così Giacomo Zamperini, già Consigliere Comunale di Lecco e dirigente regionale di Fratelli d’Italia.