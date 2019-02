In commissione consiliare annunciate le modifiche alle tariffe alla Tari

Si tratta di una proroga alle riduzioni già applicate in passato

LECCO – All’approvazione delle nuove tariffe della Tari, lo scorso gennaio, non era stato possibile confermare gli sconti per alcune categorie di attività commerciali che in passato godevano di agevolazioni concesse dal Comune di Lecco.

Categorie che, per tipologia di attività, subirebbero altrimenti costi particolarmente gravosi della tassa rifiuti, hanno spiegato l’assessore al Bilancio, Lorenzo Goretti, e il presidente di commissione, Elisa Corti, spiegando l’introduzione delle agevolazioni.

“Attendevamo l’approvazione della Finanziaria da parte del Governo per poter valutare la possibilità della riconferma di queste agevolazioni anche per il 2019”.

Ristoranti, mense e pescherie vedono già applicato il minimo tabellare previsto per la Tari; il Comune applica uno sconto ulteriore del 5% alla tariffa che questi esercenti dovranno pagare per la raccolta rifiuti.

Resta aperto il dibattito sulla qualità del servizio affidato dal capoluogo a Silea. Se ne parlerà in una commissione specifica il prossimo 14 marzo. Un confronto sollecitato dai banchi della minoranza, dal consigliere Emilio Minuzzo.

In quell’occasione si parlerà anche della tariffazione puntuale e della sua possibile applicazione a Lecco. E’ stato il consigliere dei Cinque Stelle, Massimo Riva, a chiede un aggiornamento sulla questione.