Turismo, Piazza: “La misura Lombardia Style opportunità di crescita per il territorio”

Un’opportunità per valorizzare il territorio mediante eventi strategici e una promozione turistica innovativa

Piazza: “Si apre così un’opportunità significativa per i Comuni”

LECCO – I criteri attuativi della misura “Lombardia Style – Progetti di promozione unitaria per l’attrattività territoriale” sono stati approvati da Regione Lombardia. Il bando sostiene lo sviluppo e la promozione, da parte di partenariati tra comuni lombardi, di palinsesti di eventi mirati a potenziare l’attrattività turistica del territorio. L’obiettivo è valorizzare in modo innovativo ed efficace l’immagine della Lombardia, puntando a destagionalizzare i flussi turistici e ad aumentarli, grazie a una strategia di comunicazione coordinata.

La dotazione finanziaria complessiva della misura ammonta a 1,4 milioni di euro. Possono presentare domanda in forma aggregata i capofila di partenariati composti da almeno cinque Comuni lombardi.

I progetti devono prevedere, tra le attività minime, i seguenti elementi: la creazione di un calendario unico di eventi da promuovere in modo coordinato, con una pianificazione che assicuri una distribuzione equilibrata e non sovrapposta delle iniziative tra i Comuni coinvolti, in modo da garantire una valorizzazione sinergica del territorio; la promozione del calendario attraverso attività di comunicazione principalmente digitale, mirata e tempestiva, capace di focalizzare l’attenzione su ciascuna iniziativa; e la pubblicazione del calendario degli eventi sul portale www.in-lombardia.it.

I progetti selezionati dovranno aderire alla brand identity Lombardia Style, che esprime l’essenza della creatività lombarda e ne favorisce il riconoscimento a livello internazionale.

“Con questa importante misura, desidero esprimere il mio ringraziamento all’Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, che ha promosso numerose iniziative per valorizzare l’attrattività del nostro territorio. Si apre così un’opportunità significativa per i Comuni, attraverso un progetto condiviso, di esaltare le eccellenze di un territorio ricco di tradizioni e bellezze uniche” conclude Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.