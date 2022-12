Ultima seduta al Pirellone, Mauro Piazza (Lega): “Ho servito il territorio”

Si chiude l’amministrazione Fontana in Regione. Il saluto di Mauro Piazza

“Spero di aver onorato l’idea alta che ho della politica e servito diligentemente il territorio”

LECCO – “Se ne sono andati altri 5 anni. Altri 5 anni da Consigliere Regionale. Sembra ieri”. Mauro Piazza (Lega) lascia un messaggio sui social a conclusione dell’ultima seduta al Pirellone, che segna il termine dell’amministrazione guidata da Attilio Fontana in vista delle elezioni regionali a febbraio.

“Spero di aver servito diligentemente il territorio che mi ha votato. Spero di aver onorato l’idea, alta, che io ho della Politica – aggiunge Piazza – Spero di essere stato utile, con umiltà ma anche con tanta determinazione. Grazie per avermi dato questa opportunità, questo privilegio, una crescita umana preziosa”.

Piazza ha voluto poi rivolgere un ringraziamento “a chi ha collaborato con me qui, al Pirellone, Carlo, Angela, Umberto, Cinzia. Senza di loro nulla sarebbe stato possibile. Grazie ai colleghi. Grazie agli uffici del Consiglio e della Giunta per avermi sopportato e supportato. Grazie al Presidente Attilio Fontana per la guida che ci ha dato”.

Un saluto che potrebbe essere un “arrivederci” per il consigliere comunale, in corsa per la rielezione al suo terzo mandato in Regione.