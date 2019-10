Un futuro sostenibile per Lecco: AmbientalMente Lecco incontra la cittadinanza

La data da segnare in rosso sull’agenda è quella del 26 Ottobre

Il ritrovo è alle 14.30 al parco “Addio Monti” presso il monumento AVIS di via Guado e Pescarenico

LECCO – Un incontro ed un confronto aperto alla cittadinanza quello organizzato e voluto dal gruppo AmbientalMente Lecco.

L’obiettivo dell’incontro fissato per il 26 Ottobre, che è anche l’obiettivo del gruppo per il futuro, “è quello di poter collaborare tra cittadini per porre le basi di un nuovo sviluppo della città orientato alla valorizzazione della sostenibilità e della tutela ambientale”, fanno sapere i promotori.

Con questa finalità AmbientalMente Lecco ha organizzato un pomeriggio laboratoriale di tavoli di lavoro durante i quali verranno considerate alcune tra le principali macro-tematiche sulle quali basare il futuro di Lecco.

“Questi tavoli di lavoro sono rivolti a qualsiasi cittadino che voglia considerare e proporre una sua personale visione per lo sviluppo di una città maggiormente vivibile e partecipata dalla collettività”, spiegano gli organizzatori.

“In questo fondamentale momento storico che concede più di uno spiraglio di cambiamento e di sviluppo sostenibile – proseguono – AmbientalMente tiene a sostenere con forza e vigore la necessità di un intenso supporto al tema ambientale e ai suoi sviluppi multi-dimensionali in ambito economico, sociale e comunitario. Per raggiungere questo fine, AmbientalMente Lecco intende dare spazio all’attivismo dell’intera cittadinanza lecchese, con lo scopo di porre l’attenzione alle problematiche ambientali territoriali per le quali è necessario un radicale cambiamento”.

Ambientalmente Lecco ribadisce la sua natura politica e civica pur rimarcando la sua indipendenza rispetto a qualsiasi logica ad oggi esistente.

Il gruppo ritiene che l’ambiente sia un bene comune di ogni cittadino e il compito di chi sostiene la causa dovrebbe essere quello di farlo a prescindere dal colore politico.

L’appuntamento è fissato per le 14.30 di sabato con ritrovo al parco “Addio Monti” presso il monumento AVIS di via Guado, Pescarenico, Lecco.

In caso di maltempo l’incontro si terrà comunque presso il ristorante “Il Barcaiolo”, a pochi metri dal luogo di ritrovo.

Per qualsiasi ulteriore informazione scrivere all’indirizzo e-mail: ambientelecco@gmail.com oppure seguire le pagine Facebook e Instagram del gruppo.