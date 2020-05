Varato il piano “Più Lombardia”, 400 milioni destinati subito ai Comuni

Opere pubbliche, da Regione Lombardia un piano da 3 miliardi in tre anni

Fondi destinati a Comuni e Province. Piazza: “Facciamo ripartire i cantieri”

MILANO – Lunedì il Consiglio regionale lombardo ha approvato il progetto di legge “Più Lombardia”, un piano economico di interventi per sostenere lo sviluppo di infrastrutture che fornirà nei prossimi 3 anni agli enti locali risorse per 3 miliardi di euro.

“Quest’anno verranno messi a disposizione di Comuni e Province Lombarde 400 milioni di euro – ha spiegato il Consigliere regionale Mauro Piazza- fondi che verranno utilizzati per lo sviluppo territoriale, la mobilità sostenibile, l’adeguamento di edifici pubblici e patrimonio culturale, l’efficientamento e il risparmio energetico, la prevenzione al dissesto idrogeologico e il potenziamento dell’lluminazione pubblica”.

“Di questi fondi – ha rimarcato Piazza – ai comuni sono destinati 348.650.000,00 € per opere pubbliche da iniziare entro il 31 ottobre 2020, interventi che riguarderanno l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet (in particolare la fibra ottica, la realizzazione e ampliamento di aree “free WiFi”), il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica e l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.”.

“L’obiettivo di questo provvedimento è far partire cantieri in tutti i comuni lombardi affinché si creino le condizioni per lo sviluppo di infrastrutture e adeguamenti che permettano allo stesso tempo di sostenere il settore dell’edilizia” prosegue il Presidente della commissione Autonomia del Consiglio regionale lombardo.

“Regione Lombardia dando queste risorse direttamente ai Comuni permette che le singole comunità locali decidano in autonomia quali siano le infrastrutture necessarie al proprio territorio: un’applicazione concreta dei principi di sussidiarietà e autonomia” continua il Consigliere regionale.

“Il provvedimento di legge approvato è un passo concreto per un nuovo inizio, in un momento di difficoltà generale, un metodo che auspichiamo possa essere utilizzato anche dal Governo centrale che a ora non ha dato agli enti locali nessuna nuova risorsa per affrontare le sfide che attenderanno le comunità locali in questa nuova normalità” conclude Mauro Piazza.