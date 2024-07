Verso le elezioni del 2026, FDI: “Lavoriamo alle proposte alternative per una città migliore”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Sicurezza, Viabilità, il disagio dei giovani e l’emergenza educativa, la qualità di vita nei quartieri, le Grandi opere, la Montagna, l’economia, il Turismo e l’Overtourism, il trasporto pubblico e le partecipate, il Bione, la questione ambientale, lo stadio … E’ solo una lista parziale delle grandi sfide che attendono Lecco e che fino ad oggi hanno trovato risposte inadeguate.

La grande delusione che la città esprime nei confronti di questa amministrazione deve farci trovare preparati sapendo che non basta l’amarezza di una pessima giunta per vincere le elezioni, cosa dimostrata dall’esperienza di questi anni.

Il desiderio di una città efficiente ed eccellente, la richiesta di una politica che risponde ai problemi con una visione del futuro devono essere lo stimolo con cui guardare all’appuntamento del 2026.

Noi non abbiamo mai smesso di immaginare la Lecco dei prossimi anni, sapendo anche che “è molto difficile progettare qualcosa di grande a lungo termine se non si ottiene che diventi un sogno collettivo” (Papa Francesco a Trieste).

Per questo nel dialogo costante con la città è giunto il momento di lavorare alla proposta che vogliamo portare a Lecco in occasione delle Elezioni 2026, perché il tema non è essere contro l’attuale amministrazione, ma avere una proposta alternativa per una città migliore.

Senza entrare nel gioco dei nomi e dei partiti o di una estenuante campagna elettorale anticipata di due anni, lanciamo invece la campagna sui contenuti, raccontando quello che la minoranza ha fatto ma costruendo quella che deve essere la proposta per essere la maggioranza del 2026, invitando l’intero centrodestra, e raccogliendo gli appelli già lanciati dal gruppo civico Siamo Lecco, ad aprire un tavolo di confronto per la Lecco del futuro, costruendo il progetto 2026-2031 con la certezza che tutti guardiamo nella stessa direzione, che è quella di ridare a Lecco la grandezza che merita.

Presidente provinciale FDI

Alessandro Negri

Capogruppo FDI Città di Lecco

Filippo Boscagli