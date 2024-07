Lega, Andrea Bettega nominato referente della sezione di Colico

Il giovane, di 24 anni, è stato scelto dal Segretario Provinciale Daniele Butti

“Mi impegnerò al massimo per rappresentare al meglio i cittadini e per rafforzare la presenza del nostro movimento sul territorio”

LECCO – La Segreteria Provinciale di Lecco della Lega per Salvini Premier nomina Andrea Bettega referente della sezione della Lega di Colico. Il giovane, di 24 anni, attuale coordinatore della Lega Giovani di Lecco, è stato scelto per questo incarico dal Segretario Provinciale Daniele Butti.

Il Segretario Provinciale commenta la nomina con entusiasmo: “Auguro a lui un buon proficuo lavoro e sono sicuro e convinto che lo farà ottimamente con la stessa dedizione come ha sempre fatto anche gestendo il gruppo Lega giovani”.

Andrea Bettega ha espresso la sua gratitudine per la fiducia accordatagli: “Sono onorato di assumere l’incarico di referente della sezione della Lega di Colico. Mi impegnerò al massimo per rappresentare al meglio i cittadini e per rafforzare la presenza del nostro movimento sul territorio.”

Questa nomina è un ulteriore passo nella direzione del rinnovamento e della valorizzazione delle giovani energie all’interno della Lega. Il partito continua a investire sui giovani, riconoscendo il loro contributo fondamentale per il futuro della comunità.