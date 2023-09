Mandello. Area ex campeggio, il Tar respinge la sospensione dei lavori

Fasoli: “Una conferma del buon operato dell’Amministrazione”

Casa Comune: “Come sempre si confondono i piani: la questione del Tar riguarda privato e Comune, non definisce tutta la vicenda urbanistica”

MANDELLO – “Ieri il tribunale amministrativo regionale ha respinto per la seconda volta la richiesta di sospensiva degli atti riferiti all’intervento dell’area ex campeggio. Una seconda importante conferma del buon operato della amministrazione”.

Ha commentato così l’esito del TAR arrivato ieri, giovedì, rispetto al mantenere sospesi o meno i lavori che erano in corso di svolgimento all’ex area campeggio di Mandello tra via Lungo Lario e via Giulio Cesare, il sindaco Riccardo Fasoli. Interventi che, ricordiamo, erano stati interrotti a fine giugno. Da quell’istante, per buona parte dell’estate, sulla vicenda si erano spesi e susseguiti lunghissimi interventi, spesso accesi e senza mezzi termini, del gruppo politico e consiliare di minoranza Casa Comune per Mandello (per rileggere tutti i passaggi, andare in fondo al seguente articolo). Commenti a cui Fasoli e la maggioranza avevano deciso, intraprendendo una precisa linea comunicativa, di non rispondere o di farlo occasionalmente.

Stavolta invece, il primo cittadino di Mandello ha parlato: “Come per l’area ex Cortesi, dopo essere stati definiti incapaci, incompetenti e inadeguati, terminate favorevolmente le restanti verifiche demaniali in corso, i lavori potranno proseguire -. Speriamo di poter avere già per la prossima estate la spiaggia, il belvedere, la nuova scala di accesso, l’ascensore per la discesa dei disabili, l’esercizio pubblico con annessi servizi e la strada di collegamento tra via Lungo Lario e via Giulio Cesare a disposizione della comunità”.

Non si è fatta attendere la risposta della minoranza: “Fasoli confonde i piani come al solito. La questione del Tar riguarda un contenzioso tra il privato e il Comune e non definisce tutta la vicenda urbanistica. Casa comune col TAR non c’entra nulla. Noi abbiamo depositato esposto in Procura, come noto”.

E Casa Comune è intenzionata a continuare la sua battaglia, senza cedere di un centimetro: “Restano aperte ancora partite decisive: la competenza paesaggistica della Provincia su tutta la pratica urbanistica come da loro lettera del giugno scorso. Non è mica andata in prescrizione la lettera caro Fasoli; resta aperta la procedura di sospensione dei lavori del Comune legata a doppio filo a quello che accerterà l’Autorità di Bacino in merito all’occupazione dell’area demaniale da parte della costruzione. Occupazione che noi riteniamo avvenuta, come provato da accertamenti tecnici”.

Concludono: “Sappia Fasoli che noi non resteremo certo fermi ad aspettare ma stiamo già assumendo altre iniziative formali verso gli enti competenti. Quindi, la questione è tutt’altro che conclusa ed è fuorviante portare all’attenzione la decisione del TAR come pietra tombale della vicenda. Restano aperte ancora tematiche pubbliche estremamente rilevanti”.

Dunque, fino a quando l’Autorità di Bacino non si pronuncerà, le opere di riqualificazione dell’ex area campeggio resterebbero in una fase di stallo. La partita insomma è ancora aperta e tutta da giocare.

