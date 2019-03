Incontro con i cittadini e i sostenitori in sala civica ad Abbadia

Insieme al candidato sindaco anche alcuni consiglieri della lista

ABBADIA – Venerdì 22 Marzo alle ore 21 in Sala Civica si terrà una serata pubblica con il candidato sindaco di Abbadia, Roberto Azzoni, e alcuni candidati consiglieri per presentare alcune idee programmatiche e per confrontarsi con la cittadinanza su spunti, problematiche e proposte in vista delle prossime elezioni amministrative.

In quest’occasione verrà anche presentato il nome della lista.